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«Бруклин» подпишет 10-дневный контракт с Киллианом Хэйсом

«Нетс» подпишут Киллиана Хэйса.

«Бруклин» завершает подписание 10-дневного контракта с разыгрывающим защитником Киллианом Хэйсом (23 года, 196 см).

7-й номер драфта 2020 года участвовал в тренировочном лагере в Бруклине и играл за фарм-клуб «Нетс» в G-лиге, набирая 21,0 очка и 8,3 передачи в среднем за матч.

«Бруклин» отчислит травмированного форварда Бояна Богдановича, после чего использует два свободных места в составе для подписания стандартного контракта НБА с Хэйсом и двустороннего контракта с защитником Тайризом Мартином.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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