«Бруклин» подпишет 10-дневный контракт с Киллианом Хэйсом
«Нетс» подпишут Киллиана Хэйса.
«Бруклин» завершает подписание 10-дневного контракта с разыгрывающим защитником Киллианом Хэйсом (23 года, 196 см).
7-й номер драфта 2020 года участвовал в тренировочном лагере в Бруклине и играл за фарм-клуб «Нетс» в G-лиге, набирая 21,0 очка и 8,3 передачи в среднем за матч.
«Бруклин» отчислит травмированного форварда Бояна Богдановича, после чего использует два свободных места в составе для подписания стандартного контракта НБА с Хэйсом и двустороннего контракта с защитником Тайризом Мартином.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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