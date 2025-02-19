Боян Богданович выбыл до конца сезона из-за операции на стопе

Боян Богданович не сыграет в этом сезоне НБА.

Форварду «Бруклина » Бояну Богдановичу предстоит операция на стопе. 35-летний хорватский игрок пропустит остаток сезона.

Богданович на провел ни одного матча в этом сезоне. Форвард в последний раз играл 28 апреля 2024 года за «Нью-Йорк, после чего перенес первую операцию на левой ноге.