Боян Богданович выбыл до конца сезона из-за операции на стопе
Боян Богданович не сыграет в этом сезоне НБА.
Форварду «Бруклина» Бояну Богдановичу предстоит операция на стопе. 35-летний хорватский игрок пропустит остаток сезона.
Богданович на провел ни одного матча в этом сезоне. Форвард в последний раз играл 28 апреля 2024 года за «Нью-Йорк, после чего перенес первую операцию на левой ноге.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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