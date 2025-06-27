Летняя лига НБА в Лас-Вегасе пройдет с 10 по 20 июля

НБА выложила расписание Летней лиги в Лас-Вегасе.

Основной летний турнир с участием всех 30 команд стартует 10 июля и закончится 20 числа.

Всего пройдут 76 матчей, каждая команда отыграет минимум 5. Полуфиналы пройдут 19 числа, в последний день будет разыграно первое место.

В первый игровой день среди прочих пройдут матчи между «Далласом» и «Лейкерс» и «Сан-Антонио» и «Филадельфией». Первые места драфта сыграют друг с другом во встрече «Мэверикс» и «Сперс» 12-го июля.