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Летняя лига НБА в Лас-Вегасе пройдет с 10 по 20 июля

НБА выложила расписание Летней лиги в Лас-Вегасе.

Основной летний турнир с участием всех 30 команд стартует 10 июля и закончится 20 числа.

Всего пройдут 76 матчей, каждая команда отыграет минимум 5. Полуфиналы пройдут 19 числа, в последний день будет разыграно первое место.

В первый игровой день среди прочих пройдут матчи между «Далласом» и «Лейкерс» и «Сан-Антонио» и «Филадельфией». Первые места драфта сыграют друг с другом во встрече «Мэверикс» и «Сперс» 12-го июля.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2895 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Голден СтэйтГолден Стэйт
ЛейкерсЛейкерс
МиннесотаМиннесота
КливлендКливленд
ОрландоОрландо
ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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Летняя лига НБА
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