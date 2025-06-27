Летняя лига НБА в Лас-Вегасе пройдет с 10 по 20 июля
НБА выложила расписание Летней лиги в Лас-Вегасе.
Основной летний турнир с участием всех 30 команд стартует 10 июля и закончится 20 числа.
Всего пройдут 76 матчей, каждая команда отыграет минимум 5. Полуфиналы пройдут 19 числа, в последний день будет разыграно первое место.
В первый игровой день среди прочих пройдут матчи между «Далласом» и «Лейкерс» и «Сан-Антонио» и «Филадельфией». Первые места драфта сыграют друг с другом во встрече «Мэверикс» и «Сперс» 12-го июля.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2895 голосов
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости