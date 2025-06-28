Джонатан Куминга хочет получать больше 30 миллионов долларов за сезон

Джонатан Куминга рассчитывает на контракт с зарплатой 30+ млн долларов в год.

«Уорриорз» ясно дали понять, что хотят сохранить финансовую гибкость в будущем. Сохранение Куминги обойдется «Голден Стэйт » в значительную сумму, так как он хочет сделку, которая будет приносить ему больше 30 миллионов долларов в год», – пишет журналист Clutch Points Бретт Сигел.