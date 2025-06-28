Джонатан Куминга хочет получать больше 30 миллионов долларов за сезон
Джонатан Куминга рассчитывает на контракт с зарплатой 30+ млн долларов в год.
«Уорриорз» ясно дали понять, что хотят сохранить финансовую гибкость в будущем. Сохранение Куминги обойдется «Голден Стэйт» в значительную сумму, так как он хочет сделку, которая будет приносить ему больше 30 миллионов долларов в год», – пишет журналист Clutch Points Бретт Сигел.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?6186 голосов
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости