Майк Данливи: «В конечном счете, именно Куминге подписывать контракт. Если он сделает это с «Уорриорс», это будет означать его желание остаться здесь»
Генменеджер «Голден Стэйт» высказался по поводу переговоров с игроком.
«Нужно быть готовым зайти в переговорах так далеко, насколько потребуется, но приоритет для обеих сторон – заключить сделку как можно раньше.
В конечном счете, именно Куминге подписывать контракт. Если он сделает это с «Уорриорс», это будет означать его желание остаться здесь», – заявил Данливи.
Джонатан Куминга является ограниченно свободным агентом. В прошедшем регулярном сезоне он в 47 играх набирал в среднем 15,3 очка, 4,6 подбора и 2,2 передачи.
В плей-офф баскетболист сыграл в 8 из 12 матчей «Уорриорс», где его средние показатели составили 15,3 очка, 2,5 подбора и 1,3 передачи.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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