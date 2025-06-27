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  • Майк Данливи: «В конечном счете, именно Куминге подписывать контракт. Если он сделает это с «Уорриорс», это будет означать его желание остаться здесь»
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Майк Данливи: «В конечном счете, именно Куминге подписывать контракт. Если он сделает это с «Уорриорс», это будет означать его желание остаться здесь»

Генменеджер «Голден Стэйт» высказался по поводу переговоров с игроком.

«Нужно быть готовым зайти в переговорах так далеко, насколько потребуется, но приоритет для обеих сторон – заключить сделку как можно раньше.

В конечном счете, именно Куминге подписывать контракт. Если он сделает это с «Уорриорс», это будет означать его желание остаться здесь», – заявил Данливи.

Джонатан Куминга является ограниченно свободным агентом. В прошедшем регулярном сезоне он в 47 играх набирал в среднем 15,3 очка, 4,6 подбора и 2,2 передачи.

В плей-офф баскетболист сыграл в 8 из 12 матчей «Уорриорс», где его средние показатели составили 15,3 очка, 2,5 подбора и 1,3 передачи.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница журналиста Энтони Слейтера в соцсети X
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