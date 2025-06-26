  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Сакраменто» включится в борьбу за Кумингу, не торопится продлевать Лавина и настроен продолжать сотрудничество с Сабонисом
7

«Сакраменто» включится в борьбу за Кумингу, не торопится продлевать Лавина и настроен продолжать сотрудничество с Сабонисом

«Кингз» определяются с ближайшими планами.

Клуб сумел заполучить пик в первом раунде драфта и взял защитника Ника Клиффорда под 24-м номером.

По информации The Athletic, перед драфтом «Кингз» оценивали варианты приобретения Дрю Холидэя и Трэя Янга. Первый вариант был отметен из-за сочетания возраста и зарплаты. Второй – из-за несовпадения с игровым стилем, необходимым команде (отсутствие защиты).

Издание подтверждает интерес клуба к Деннису Шредеру, но сообщает, что защитник ведет переговоры с «Детройтом» о продолжении сотрудничества.

«Кингз» намерены включиться в борьбу за Джонатана Кумингу после его выхода на рынок ограниченно свободных агентов.

Команда не настроена в ближайшее время заниматься продлением контракта с защитником Заком Лавином, у которого осталось 2 года по текущему соглашению с опцией игрока на последний. «Сакраменто» предпочитает ориентироваться на молодых баскетболистов.

При этом клуб нацелен на дальнейшее сотрудничество с центровым Домантасом Сабонисом. Стороны провели позитивное обсуждение дальнейших перспектив команды и планов на лето.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?1376 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Голден СтэйтГолден Стэйт
ЛейкерсЛейкерс
МиннесотаМиннесота
КливлендКливленд
ОрландоОрландо
ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoДжонатан Куминга
logoЗак Лавин
logoТрэй Янг
logoДрю Холидэй
logoСакраменто
logoДомантас Сабонис
возможные переходы
logoДеннис Шредер
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шэмс Чарания подтверждает интерес «Майами» к Джонатану Куминге
8сегодня, 04:30
«Майами» проявляет интерес к Джонатану Куминге
12вчера, 15:56
«Сакраменто» изучит варианты обмена Демара Дерозана и проверит спрос на Домантаса Сабониса
14вчера, 13:57
Главные новости
Джанан Муса перейдет из «Реала» в «Дубай»
20 минут назад
Нико Харрисон подтвердил продолжение сотрудничества с Джейсоном Киддом
36 минут назад
Нико Харрисон о приходе Купера Флэгга: «Удача сопутствует смелым. Это шанс, который выпадает раз в жизни»
647 минут назад
Купер Флэгг – первый пик драфта НБА-2025. Егор Демин – в «Бруклине»
11755 минут назад
«Орландо» связывался с «Кливлендом» по поводу Дариуса Гарлэнда до обмена Десмонда Бэйна
сегодня, 06:35
Брайан Райт о задней линии «Сперс»: «Позиции в современном баскетболе не имеют значения»
1сегодня, 06:26
9 европейцев выбраны в первом раунде драфта-2025 НБА
4сегодня, 06:10Фото
Егор Демин: «Хочу сыграть против Луки Дончича. Будем ругаться на испанском»
4сегодня, 05:26Видео
Чемпионат мира 3х3. Женщины. Групповой этап. США разгромили Японию, Испания встретится с Германией и другие матчи
1сегодня, 05:10
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Групповой этап. Сербия – Германия, Канада – Франция и другие матчи
сегодня, 04:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Сакраменто» выменял 24-й пик у «Оклахомы» и выбрал Ника Клиффорда
2сегодня, 02:59
Билл Симмонс: «Шона Маркса надо арестовать»
11сегодня, 02:36
«Юта» поднялась на драфте, чтобы взять Уолтера Клэйтона
1сегодня, 02:18
«Теперь это мой дом». Егор Демин обратился к болельщикам «Бруклина»
1сегодня, 02:11Видео
«Fuck». Коллин Мюррей-Бойлз выругался, когда узнал, что его выбрал «Торонто»
6сегодня, 02:00Видео
«Никс» проведут собеседование с Джеймсом Боррего
сегодня, 00:16
«Сан-Антонио» обменял 38-й пик в «Индиану»
1сегодня, 00:04
Эван Фурнье может пропустить Евробаскет-2025 из-за травмы
вчера, 19:58
Тимофей Мозгов о драфте НБА: «Буду следить за тем, кто заберет Влада Голдина»
1вчера, 19:32
Сергей Базаревич о номере Егора Демина на драфте: «Никто не сможет предсказать, потому что он неоднозначно себя проявил»
1вчера, 19:29