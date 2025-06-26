«Сакраменто» включится в борьбу за Кумингу, не торопится продлевать Лавина и настроен продолжать сотрудничество с Сабонисом

«Кингз» определяются с ближайшими планами.

Клуб сумел заполучить пик в первом раунде драфта и взял защитника Ника Клиффорда под 24-м номером.

По информации The Athletic, перед драфтом «Кингз» оценивали варианты приобретения Дрю Холидэя и Трэя Янга . Первый вариант был отметен из-за сочетания возраста и зарплаты. Второй – из-за несовпадения с игровым стилем, необходимым команде (отсутствие защиты).

Издание подтверждает интерес клуба к Деннису Шредеру , но сообщает, что защитник ведет переговоры с «Детройтом» о продолжении сотрудничества.

«Кингз» намерены включиться в борьбу за Джонатана Кумингу после его выхода на рынок ограниченно свободных агентов.

Команда не настроена в ближайшее время заниматься продлением контракта с защитником Заком Лавином, у которого осталось 2 года по текущему соглашению с опцией игрока на последний. «Сакраменто » предпочитает ориентироваться на молодых баскетболистов.

При этом клуб нацелен на дальнейшее сотрудничество с центровым Домантасом Сабонисом. Стороны провели позитивное обсуждение дальнейших перспектив команды и планов на лето.