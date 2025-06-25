«Майами» проявляет интерес к Джонатану Куминге

«Хит» заинтересован в приобретении молодого форварда «Голден Стэйт».

По словам журналиста The Athletic Энтони Слэйтера», «Майами » проявляет «законный интерес» к Джонатану Куминге (22 года, 201 см).

«Майами» упустил Дюрэнта и имеют законный интерес к Куминге, согласно источникам в лиге, и как ожидается, рассмотрит эту идею по мере развития рынка. «Нетс» могут стать командой, которая подпишет предложение, но они использовали часть своего пространства в платежке в результате обмена во вторник», – пишет Слэйтер.