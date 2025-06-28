«Кливленд» и Сэм Меррилл подпишут 4-летний контракт на 38 млн долларов

Сэм Меррилл останется в «Кливленде».

Свободный агент Сэм Меррилл (29 лет, 193 см) намерен подписать с «Кливлендом» новый четырехлетний контракт на 38 миллионов долларов.

Меррилл был выбран на драфте 2020 года под 60-м номером.

В прошедшем сезоне атакующий защитник провел за «Кавальерс» 71 матч, набирая в среднем 7,2 очка, 2,2 подбора и 1,5 передачи при 37,2% из-за дуги.