«Кливленд» и Сэм Меррилл подпишут 4-летний контракт на 38 млн долларов
Сэм Меррилл останется в «Кливленде».
Свободный агент Сэм Меррилл (29 лет, 193 см) намерен подписать с «Кливлендом» новый четырехлетний контракт на 38 миллионов долларов.
Меррилл был выбран на драфте 2020 года под 60-м номером.
В прошедшем сезоне атакующий защитник провел за «Кавальерс» 71 матч, набирая в среднем 7,2 очка, 2,2 подбора и 1,5 передачи при 37,2% из-за дуги.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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