«Денвер» хочет нанять Джареда Дадли
«Наггетс» заинтересованы в приглашении специалиста.
По данным инсайдера Марка Стейна, «Денвер» стал еще одной командой командой, заинтересованной в привлечении Джареда Дадли в тренерский штаб.
За 39-летнего специалиста также борются «Мемфис» и «Кливленд».
В настоящее время Дадли занимает позицию третьего ассистента в тренерском штабе «Далласа».
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
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