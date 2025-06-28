«Денвер» хочет нанять Джареда Дадли

«Наггетс» заинтересованы в приглашении специалиста.

По данным инсайдера Марка Стейна, «Денвер » стал еще одной командой командой, заинтересованной в привлечении Джареда Дадли в тренерский штаб.

За 39-летнего специалиста также борются «Мемфис » и «Кливленд ».

В настоящее время Дадли занимает позицию третьего ассистента в тренерском штабе «Далласа ».