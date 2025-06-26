Дэн Гилберт планирует продать 15% акций «Кливленда»
Владелец «Кливленда» хочет продать долю в клубе.
Владелец «Кавальерс» Дэн Гилберт планирует продать долю в клубе, сообщает Sportico со ссылкой на множество источников, попросивших не называть их имена. Гилберт нанял Allen & Company для изучения продажи до 15% команды.
Сделка может быть осуществлена одним пакетом или нескольким лицам. Гилберт сохранит контрольный пакет акций клуба, который он купил в 2005 году за 375 миллионов долларов, что на тот момент было рекордом для клуба НБА.
В декабре Sportico оценил «Кавальерс» в 3,95 миллиарда долларов. Клуб занимает 18-е место в лиге по стоимости.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportico
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