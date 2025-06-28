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«Кливленд» может расстаться с Таем Джеромом

Тай Джером может покинуть «Кавальерс».

«После приобретения Лонзо Болла возникнут вопросы о будущем Тая Джерома в «Кавальерс». Будущий неограниченно свободный агент привлечет внимание команд, которые нуждаются в разыгрывающем защитнике», – пишет репортер Эван Сайдери.

27-летний защитник закончил сезон в тройке претендентов на звание «Лучшего шестого» лиги. Джером заработал 2,5 миллиона долларов за этот год и выходит на рынок свободных агентов.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
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