Андрей Ватутин: «Будет здорово, если Демин окажется в Топ-10, но вероятность этого не считаю высокой»

Андрей Ватутин оценил шансы российских игроков на драфте НБА-2025.

- Будете ли вы следить за драфтом НБА, чтобы подписать не выбранных проспектов?

– В режиме онлайн следить не собираюсь, утром посмотрю новости.

- Как думаете, под какими номерами драфта примерно будут выбраны Демин, Голдин и Лахин?

– Полагаю, двое из троих россиян имеют высокие шансы быть задрафтованными. Будет здорово, если Демин окажется в Топ-10, но вероятность этого не считаю высокой. В любом случае, желаю нашим ребятам как можно более высоких пиков.

- Вы бы хотели, чтобы в Единой лиге ВТБ появился драфт?

– Что касается практики драфта в целом, то это – часть более системной истории, которая связана с потолком зарплат, переходами игроков и прочим, говорить о драфте как он одном элементе, который можно перенести на Единую Лигу, не имеет смысла, это комплексная история, – сказал президент ЦСКА .