Милош Теодосич объявил о завершении карьеры

Милош Теодосич завершил карьеру в возрасте 38 лет.

Легендарный сербский разыгрывающий начал свою профессиональную карьеру в 2004 году и играл за такие клубы, как «Олимпиакос», ЦСКА , «Клипперс», «Виртус», а также за «Црвену Звезду », где он провел последние два года карьеры.

За свою 21-летнюю карьеру Теодосич собрал множество индивидуальных и командных наград. Среди самых заметных достижений – победа в Евролиге в 2016 году, награда MVP Евролиги в 2010 году и серебряные медали на Олимпийских играх, чемпионате мира и Евробаскете в составе сборной Сербии.

Теодосич также был включен в сборную десятилетия Евролиги и выиграл несколько чемпионских титулов национальных лиг в Сербии, Греции, Италии и России.