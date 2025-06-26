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Милош Теодосич объявил о завершении карьеры

Милош Теодосич завершил карьеру в возрасте 38 лет.

Легендарный сербский разыгрывающий начал свою профессиональную карьеру в 2004 году и играл за такие клубы, как «Олимпиакос», ЦСКА, «Клипперс», «Виртус», а также за «Црвену Звезду», где он провел последние два года карьеры.

За свою 21-летнюю карьеру Теодосич собрал множество индивидуальных и командных наград. Среди самых заметных достижений – победа в Евролиге в 2016 году, награда MVP Евролиги в 2010 году и серебряные медали на Олимпийских играх, чемпионате мира и Евробаскете в составе сборной Сербии.

Теодосич также был включен в сборную десятилетия Евролиги и выиграл несколько чемпионских титулов национальных лиг в Сербии, Греции, Италии и России. 

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Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
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Кто-то другойБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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