Милош Теодосич объявил о завершении карьеры
Милош Теодосич завершил карьеру в возрасте 38 лет.
Легендарный сербский разыгрывающий начал свою профессиональную карьеру в 2004 году и играл за такие клубы, как «Олимпиакос», ЦСКА, «Клипперс», «Виртус», а также за «Црвену Звезду», где он провел последние два года карьеры.
За свою 21-летнюю карьеру Теодосич собрал множество индивидуальных и командных наград. Среди самых заметных достижений – победа в Евролиге в 2016 году, награда MVP Евролиги в 2010 году и серебряные медали на Олимпийских играх, чемпионате мира и Евробаскете в составе сборной Сербии.
Теодосич также был включен в сборную десятилетия Евролиги и выиграл несколько чемпионских титулов национальных лиг в Сербии, Греции, Италии и России.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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