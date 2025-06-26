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Андрей Ватутин о Егоре Демине: «Высокий номер драфта – большой аванс, все еще только начинается»

Андрей Ватутин отметил, что Егору Демину предстоит много работы.

«У российского спорта есть отличный повод для радости – впервые в истории наш баскетболист выбран в первой десятке драфта НБА. Высокий восьмой номер стал большой и приятной неожиданностью, причем, это произошло вопреки мнению большинства экспертов.

Справедливости ради, не стоит забывать, что в каком‑то смысле это русско‑испанско‑американский проект – в 2021 году Егор после знаменитой московской спортшколы «Тринта» уехал в академию мадридского «Реала», а потом в университет в США. Очень рад за Егора и родителей. Его отец Владимир был отличным игроком и сейчас максимально погружен в развитие таланта сына. Его советы и опыт однозначно помогают Егору.

Не стоит забывать, что высокий номер драфта – большой аванс, и все еще только начинается, необходимы невероятный труд и терпение.

Как и во всем, в этой красивой истории есть нюансы, которые более актуальны для наших клубов, чем самих игроков. Демин дал яркий пример, как можно строить карьеру – через отъезд за рубеж и американский университет. За последние месяцы я не раз встречался с молодыми российскими «проспектами», предметно обсуждая варианты развития карьеры в России. Увы, решения были приняты в варианте повторения пути Демина. Осуждать за это нет смысла, каждый решает сам, и я никоим образом не сторонник запретов, железных занавесов, но не понимать этого – обманывать себя. Единственным решением будет создание конкурентных условий развития, но в такую возможность, увы, верится с трудом, – сказал президент ЦСКА.

«Бруклин» выбрал 19-летнего российского разыгрывающего Егора Демина под восьмым номером драфта-2025.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2174 голоса
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Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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