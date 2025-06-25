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Наталия Фураева: «Уже в предстоящем сезоне Чадов станет важной частью ротации ЦСКА»

Наталия Фураева прокомментировала переход Александра Чадова в ЦСКА.

«Мы внимательно следили за Александром на протяжении практически всего его периода становления. Не напрасно еще шесть лет назад его привлекали в нашу «молодежку» для квалификации к юниорской Евролиге.

Полагаем, что сейчас он уже не просто талантливый баскетболист с хорошим набором скиллов и физическими данными, но и состоявшийся взрослый игрок, который умеет справляться с давлением и нести ответственность за результат. Видим у него отличные перспективы. Уверена, уже в предстоящем сезоне Чадов станет важной частью ротации нашей команды», – сказала вице‑президент ЦСКА.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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Александр Чадов
Наталия Фураева
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