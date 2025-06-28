Ноам Яаков покинул «Хапоэль Тель-Авив» после одного сезона
«Хапоэль Тель-Авив» расстался с Ноамом Яаковом.
Атакующий защитник после всего одного сезона за израильский клуб отравился в аренду в «Виллербан».
В прошедшем сезоне Яаков (20 лет, 185 см) помог «Хапоэлю» стать победителем Еврокубка и занять место в чемпионате Евролиги.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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