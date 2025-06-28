Ноам Яаков покинул «Хапоэль Тель-Авив» после одного сезона

«Хапоэль Тель-Авив» расстался с Ноамом Яаковом.

Атакующий защитник после всего одного сезона за израильский клуб отравился в аренду в «Виллербан ».

В прошедшем сезоне Яаков (20 лет, 185 см) помог «Хапоэлю» стать победителем Еврокубка и занять место в чемпионате Евролиги .