Офер Яннай: «Хапоэль Тель-Авив» будет стоить 1,5 миллиарда евро через 5 лет. Хочу зайти на вершину Евролиги»

У владельца «Хапоэля» большие планы на клуб.

Офер Яннай привел свою команду к титулу чемпиона Еврокубка. Следующий сезон станет для организации дебютным в Евролиге.

«Хочу построить клуб, который зайдет на вершину Евролиги.

Через 5 лет он будет стоить 1,5 миллиарда. Если этого не произойдет, мы что-то делаем не так», – заявил владелец.

Яннай также обдумывает выступление в Адриатической лиге.