Офер Яннай: «Хапоэль Тель-Авив» будет стоить 1,5 миллиарда евро через 5 лет. Хочу зайти на вершину Евролиги»
У владельца «Хапоэля» большие планы на клуб.
Офер Яннай привел свою команду к титулу чемпиона Еврокубка. Следующий сезон станет для организации дебютным в Евролиге.
«Хочу построить клуб, который зайдет на вершину Евролиги.
Через 5 лет он будет стоить 1,5 миллиарда. Если этого не произойдет, мы что-то делаем не так», – заявил владелец.
Яннай также обдумывает выступление в Адриатической лиге.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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