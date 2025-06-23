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«Дубай» подключился к переговорам по обмену Филипа Петрушева

Список претендентов на Филипа Петрушева расширяется.

25-летний сербский форвард связан контрактом с «Олимпиакосом», но отношения баскетболиста с организацией испорчены.

Петрушев провел сезон-2024/25 в аренде в «Црвене Звезде», набирая 14,1 очка и 4,9 подбора за 21,5 минуты в Евролиге.

Сербский клуб хочет продолжить сотрудничество, также сделку по нему обсуждает «Хапоэль Тель-Авив».

К списку интересующихся присоединился «Дубай». Новичок Евролиги рассчитывал заполучить Дарио Шарича, но тот остался в «Денвере» на следующий год.

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В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
logoФилип Петрушев
возможные переходы
logoДарио Шарич
logoДубай
logoХапоэль Тель-Авив
logoОлимпиакос
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoЦрвена Звезда
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