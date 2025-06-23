«Дубай» подключился к переговорам по обмену Филипа Петрушева

Список претендентов на Филипа Петрушева расширяется.

25-летний сербский форвард связан контрактом с «Олимпиакосом », но отношения баскетболиста с организацией испорчены.

Петрушев провел сезон-2024/25 в аренде в «Црвене Звезде », набирая 14,1 очка и 4,9 подбора за 21,5 минуты в Евролиге.

Сербский клуб хочет продолжить сотрудничество, также сделку по нему обсуждает «Хапоэль Тель-Авив ».

К списку интересующихся присоединился «Дубай». Новичок Евролиги рассчитывал заполучить Дарио Шарича , но тот остался в «Денвере» на следующий год.