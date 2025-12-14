Паоло Банкеро: «Мы не смогли заставить «Никс» играть в позиционном нападении»
После вылета из Кубка НБА от «Нью-Йорка» (120:132) лидер «Орландо» Паоло Банкеро признал, что команда не справилась с темпом и скоростью соперника.
«Мы не могли их остановить и заставить играть в позиционном нападении.
Я начал немного медленно, но по ходу матча стал активнее включаться. 0 из 7 из‑за дуги – очевидно, я этим недоволен, но чувствую, что неплохо добирался до кольца.
Мы шли в прорыв, ребята забивали, мы делали перехваты… а потом немного расслабились в конце четверти и позволили им снова вырваться вперед.
Это матч показал нам, над чем нужно работать и как стать лучше к весне. Мы можем усовершенствоваться во многих аспектах. Безусловно, это полезный опыт», – подытожил Банкеро.
