0

Паоло Банкеро: «Мы не смогли заставить «Никс» играть в позиционном нападении»

Паоло Банкеро: Мы не смогли заставить «Никс» играть в позиционном нападении.

После вылета из Кубка НБА от «Нью-Йорка» (120:132) лидер «Орландо» Паоло Банкеро признал, что команда не справилась с темпом и скоростью соперника.

«Мы не могли их остановить и заставить играть в позиционном нападении.

Я начал немного медленно, но по ходу матча стал активнее включаться. 0 из 7 из‑за дуги – очевидно, я этим недоволен, но чувствую, что неплохо добирался до кольца.

Мы шли в прорыв, ребята забивали, мы делали перехваты… а потом немного расслабились в конце четверти и позволили им снова вырваться вперед.

Это матч показал нам, над чем нужно работать и как стать лучше к весне. Мы можем усовершенствоваться во многих аспектах. Безусловно, это полезный опыт», – подытожил Банкеро.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: послематчевая пресс-конференция Паоло Банкеро
logoОрландо
logoНБА
logoПаоло Банкеро
logoКубок НБА
logoНью-Йорк
