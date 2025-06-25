«Виртус» хочет подписать форварда Маркуса Бингэма из «Хапоэля Тель-Авив»

«Виртус» продолжает активно работать с составом.

Клуб завершает подписание Луки Вильдосы и ведет переговоры по Маркусу Бингэму.

24-летний американский форвард провел 3 сезона в чемпионате Израиля. Этот розыгрыш баскетболист закончил в «Хапоэле Тель-Авив ».

Бингэм набирал 4,3 очка и 1,8 подбора в среднем в 9 матчах Еврокубка и 9,3 очка и 4,4 подбоар за 16,5 минуты в национальном турнире.