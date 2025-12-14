  • Спортс
Джейлен Уильямс о Николе Топиче: «Он проявляет настоящую стойкость в этой ситуации и не жалеет себя»

Джейлен Уильямс рассказал, как Никола Топич переживает сложную ситуацию.

Сербский разыгрывающий Никола Топич, выбранный на драфте-2024 под 12-м номером, сталкивается с серьезнейшими испытаниями в начале карьеры в НБА. Дебютный сезон он пропустил из‑за разрыва крестообразной связки, а осенью этого года у 20-летнего баскетболиста был диагностирован рак яичка, который снова отложил его дебют в НБА.

Партнер Топича по «Оклахоме» Джейлен Уильямс рассказал, как молодой игрок справляется с ситуацией.

«Никола не приходит с пессимистичным настроем. Он тренируется, бросает по кольцу и старается становиться лучше – для меня это невероятно… Он проявляет настоящую стойкость в этой ситуации и не жалеет себя», – сказал Уильямс.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Джастина Мартинеса в соцсети Х
