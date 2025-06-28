Купер Флэгг посмотрел искоса на Нико Харрисона во время упоминания Луки Дончича

Купер Флэгг забавно отреагировал на упоминание Луки Дончича на пресс-конференции.

Первый номер драфта-2025 Купер Флэгг в пятницу был официально представлен в качестве игрока «Далласа ».

Во время пресс-конференции 18-летнему игроку было задано несколько вопросов от представителей СМИ, в том числе от Тима Макмэна из ESPN, который спросил Флэгга, каково это – быть потенциальным лицом клубом, роль, которую многие когда-то ожидали от Луки Дончича , прежде чем «планы изменились».

Упоминание имени Луки заставило Флэгга дважды покоситься на генерального менеджера «Мэвс» Нико Харрисона, сидевшего рядом с ним, пишет TMZ. При этом второй взгляд сопровождался заметной ухмылкой.