Купер Флэгг посмотрел искоса на Нико Харрисона во время упоминания Луки Дончича
Купер Флэгг забавно отреагировал на упоминание Луки Дончича на пресс-конференции.
Первый номер драфта-2025 Купер Флэгг в пятницу был официально представлен в качестве игрока «Далласа».
Во время пресс-конференции 18-летнему игроку было задано несколько вопросов от представителей СМИ, в том числе от Тима Макмэна из ESPN, который спросил Флэгга, каково это – быть потенциальным лицом клубом, роль, которую многие когда-то ожидали от Луки Дончича, прежде чем «планы изменились».
Упоминание имени Луки заставило Флэгга дважды покоситься на генерального менеджера «Мэвс» Нико Харрисона, сидевшего рядом с ним, пишет TMZ. При этом второй взгляд сопровождался заметной ухмылкой.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
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