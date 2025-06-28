Вице-президент «Шарлотт»: «Между Купером Флэггом и Коном Книппелом нам достался лучший снайпер»
Джефф Петерсон считает, что игроки похожи, но Книппел точнее бросает.
«Оба – победители, оба универсальны. Но я бы сказал, что нам достался лучший снайпер. Оба сильны в защите, оба разносторонни. Могут создавать моменты с мячом в руках, могут играть без мяча. У них много схожих качеств, которые, на наш взгляд, в итоге приводят к победам», – заявил вице-президент по баскетбольным операциям «Хорнетс».
Оба игрока выступали за университет Дьюка.
Купер Флэгг набирал в среднем 19,2 очка, реализуя 48,1% бросков с игры, 38,5% из-за дуги и 84% штрафных.
Кон Книппел же попадал 47,9% бросков с игры, 40,6% трехочковых и 91,4% с линии, набирая в среднем 14,4 очка.
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: CBS Sports
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