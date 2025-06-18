Александр Медведев: «Зенит» определится с тренером до начала июля»
Зенит» назначит нового главного тренера до начала июля.
«Мы с тренером определимся до начала июля.
У нас уже есть шорт-лист тренеров – и наших, и иностранных. Мы берем не по паспорту, а по мастерству», – сказал председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев.
Ранее пост главного тренера команды покинул испанский специалист Хавьер Паскуаль.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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