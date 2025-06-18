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Александр Медведев: «Зенит» определится с тренером до начала июля»

Зенит» назначит нового главного тренера до начала июля.

«Мы с тренером определимся до начала июля.

У нас уже есть шорт-лист тренеров – и наших, и иностранных. Мы берем не по паспорту, а по мастерству», – сказал председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев.

Ранее пост главного тренера команды покинул испанский специалист Хавьер Паскуаль.

Верите, что «Индиана» вернется?1482 голоса
ДаИндиана
НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
logoЗенит
Хавьер Паскуаль
logoЕдиная лига ВТБ
logoАлександр Медведев
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