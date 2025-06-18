Александр Медведев: «Зенит» определится с тренером до начала июля»

Зенит» назначит нового главного тренера до начала июля.

«Мы с тренером определимся до начала июля.

У нас уже есть шорт-лист тренеров – и наших, и иностранных. Мы берем не по паспорту, а по мастерству», – сказал председатель совета директоров «Зенита » Александр Медведев.

Ранее пост главного тренера команды покинул испанский специалист Хавьер Паскуаль .