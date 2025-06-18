Хавьер Паскуаль об уходе из «Зенита»: «Было ощущение, что пора взять паузу»

Хавьер Паскуаль высказался об уходе из «Зенита».

«Я работал здесь на протяжении пяти лет. Чувствую себя частью такой большой семьи, как «Зенит». Конечно, принимать решения об уходе непросто, но было ощущение, что мне пора взять паузу. Уверен, что «Зенит» дальше будет двигаться в нужном направлении и их ждет успех.

В будущем можете вернуться в Россию?

Никогда нельзя ничего исключать. Я счастлив внести свой вклад в историю «Зенита». Но больше по этой теме говорить ничего хочу из уважения к клубу. В ближайшее время улечу в Испанию», – сказал бывший главный тренер «Зенита».