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Чемпионат Франции. Финал. «Париж» примет «Монако» в решающем матче

Сегодня, 24 июня, пройдет пятый матч финальной серии чемпионата Франции.

«Монако» и «Париж» решат судьбу чемпионства в заключительной игре серии.

Чемпионат Франции

Плей-офф

Финал (до 3 побед)

Пятый матч

В серии ничья – 2-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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