Чемпионат Франции. Финал. «Париж» примет «Монако» в решающем матче
Сегодня, 24 июня, пройдет пятый матч финальной серии чемпионата Франции.
«Монако» и «Париж» решат судьбу чемпионства в заключительной игре серии.
Чемпионат Франции
Плей-офф
Финал (до 3 побед)
Пятый матч
В серии ничья – 2-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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В конце первого раунда
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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