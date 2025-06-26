«Ты величайший игрок всех времен, но мы устали». Джефф Тиг призывает Леброна Джеймса завершить карьеру
Джефф Тиг призвал Леброна Джеймса завершить карьеру.
«Брон, не сочти неуважением. Ты мой любимый игрок, бро. Я думаю, что ты величайший игрок всех времен. Но я устал, бро.
Если ты хочешь куда-то перейти, я и остальная часть твоей фан-базы – мы устали», – сказал бывший игрок НБА.
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Club 520 Podcast
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