«Ты величайший игрок всех времен, но мы устали». Джефф Тиг призывает Леброна Джеймса завершить карьеру

Джефф Тиг призвал Леброна Джеймса завершить карьеру.

«Брон, не сочти неуважением. Ты мой любимый игрок, бро. Я думаю, что ты величайший игрок всех времен. Но я устал, бро.

Если ты хочешь куда-то перейти, я и остальная часть твоей фан-базы – мы устали», – сказал бывший игрок НБА.