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Каспарас Якучионис назвал Леброна Джеймса величайшим игроком в истории «Хит» и понадеялся взять титул чемпиона НБА с «Майами»

Каспарас Якучионис прокомментировал попадание в «Майами».

«Хит» смогли взять 19-летнего разыгрывающего с 20-й строчки драфта-2025 НБА. Литовец рассказал, что может дать своей новой команде.

«Полностью выкладываюсь на площадке. Я командный баскетболист, который играет на победу. Не стремлюсь стать героем. Действую агрессивно, но пытаюсь вовлечь всех.

Говорю на испанском. Кажется, в Майами много испаноговорящих и сильное влияние латиноамериканской культуры, думаю, это поможет.

Не знал, что Жидрунас Илгаускас выступал с Леброном и в «Хит». Жаль, что ему не досталось перстня, но я надеюсь получить один с «Майами». Это главная цель. Самое важное достижение за пределами Олимпиады и турниров сборных.

Джеймс – первый баскетболист, с которым я ассоциирую «Хит». Для меня он величайший в истории клуба», – заключил Якучионис.

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Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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