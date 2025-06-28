Давис Бертанс продолжит выступать за «Дубай» в следующем сезоне

Латвийский форвард поучаствует в Евролиге спустя 9 лет.

«Дубай », который дебютирует в Евролиге в следующем сезоне, объявил, что Давис Бертанс (32 года, 205 см) остается в команде.

Бертанс подписал однолетний контракт с клубом из ОАЭ прошлым летом после восьми лет в НБА . В США игрок выступал за «Сан-Антонио», «Вашингтон», «Даллас», «Оклахому» и «Шарлотт».

В прошедшем сезоне Адриатической лиги баскетболист набирал в среднем 11,3 очка, 3 подбора и 1 передачу за игру.

Последний раз в Евролиге Бертанс выступал в сезоне-2015/16 за «Басконию», с которой дошел до «Финала четырех».