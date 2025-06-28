Давис Бертанс продолжит выступать за «Дубай» в следующем сезоне
Латвийский форвард поучаствует в Евролиге спустя 9 лет.
«Дубай», который дебютирует в Евролиге в следующем сезоне, объявил, что Давис Бертанс (32 года, 205 см) остается в команде.
Бертанс подписал однолетний контракт с клубом из ОАЭ прошлым летом после восьми лет в НБА. В США игрок выступал за «Сан-Антонио», «Вашингтон», «Даллас», «Оклахому» и «Шарлотт».
В прошедшем сезоне Адриатической лиги баскетболист набирал в среднем 11,3 очка, 3 подбора и 1 передачу за игру.
Последний раз в Евролиге Бертанс выступал в сезоне-2015/16 за «Басконию», с которой дошел до «Финала четырех».
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?4686 голосов
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Дубая»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости