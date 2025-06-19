Евролига подтвердила состав участников сезона-2025/26 из 20 команд

Впервые в сезоне Евролиги примут участие 20 команд.

Евролига официально подтвердила расширение состава участников до 20 команд.

В сезоне-2025/26 лига сохранит свой текущий формат, увеличив при этом количество матчей регулярного чемпионата с 34 до 38. Шесть команд напрямую выйдут в плей-офф, четыре других будут соревноваться в турнире плей-ин.

В связи с решением «Альбы» перейти в Лигу чемпионов ФИБА в Евролиге ​​открылось три места. Их заняли победитель Еврокубка «Хапоэль Тель-Авив», «Валенсия» и «Дубай».

«Црвена Звезда», «Партизан», «Валенсия» и «Виртус» получили новые трехлетние лицензии. «Дубай» получил лицензию на пять лет.

Кроме того, было решено продолжить переговоры с «Парижем» о возможном долгосрочном сотрудничестве.