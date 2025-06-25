Александр Медведев: «Дуэйн Бэйкон будет играть за «Дубай»
Дуэйн Бэйкон перейдет из «Зенита» в «Дубай».
Председатель Совета директоров «Зенита» Александр Медведев подтвердил уход Дуэйна Бэйкона из петербургской команды. Американский форвард будет выступать в Евролиге за «Дубай».
«Бэйкон будет играть за Дубайский клуб в Европе. Это на сегодня», – заявил Александр Медведев.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт день за днем»
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