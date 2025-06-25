Александр Медведев: «Дуэйн Бэйкон будет играть за «Дубай»

Дуэйн Бэйкон перейдет из «Зенита» в «Дубай».

Председатель Совета директоров «Зенита » Александр Медведев подтвердил уход Дуэйна Бэйкона из петербургской команды. Американский форвард будет выступать в Евролиге за «Дубай ».

«Бэйкон будет играть за Дубайский клуб в Европе. Это на сегодня», – заявил Александр Медведев.