«Портленд» обменял Седрика Кауарда в «Мемфис»

«Портленд» и «Мемфис» обменялись пиками на драфте-2025.

Под 11-м номером «Блейзерс» выбрали для «Гризлис» форварда Седрика Кауарда (198 см, 21 год).

Взамен «Портленд» получит 16-й номер драфта (выбрали центрового Яна Ханьсэня), пик первого раунда драфта-2028, принадлежащий «Орландо», и два пика второго раунда.