«Портленд» обменял Седрика Кауарда в «Мемфис»
«Портленд» и «Мемфис» обменялись пиками на драфте-2025.
Под 11-м номером «Блейзерс» выбрали для «Гризлис» форварда Седрика Кауарда (198 см, 21 год).
Взамен «Портленд» получит 16-й номер драфта (выбрали центрового Яна Ханьсэня), пик первого раунда драфта-2028, принадлежащий «Орландо», и два пика второго раунда.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?740 голосов
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
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