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«Портленд» готов обменять Деандре Эйтона и Роберта Уильямса

«Портленд» выставил двух центровых на рынок обменов.

«Как и «Бостон», «Блэйзерс» продолжат проводить межсезонье с энтузиазмом в отношении дальнейших переговоров об обменах. Источники сообщили, что Деандре Эйтон и Роберт Уильямс были доступны для обмена на переговорах, которые начались еще до дедлайна в этом сезоне», – пишет журналист Clutch Points Бретт Сигел.

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В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
logoПортленд
logoРоберт Уильямс
возможные переходы
logoНБА
logoДеандре Эйтон
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