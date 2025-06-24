«Портленд» готов обменять Деандре Эйтона и Роберта Уильямса
«Портленд» выставил двух центровых на рынок обменов.
«Как и «Бостон», «Блэйзерс» продолжат проводить межсезонье с энтузиазмом в отношении дальнейших переговоров об обменах. Источники сообщили, что Деандре Эйтон и Роберт Уильямс были доступны для обмена на переговорах, которые начались еще до дедлайна в этом сезоне», – пишет журналист Clutch Points Бретт Сигел.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
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