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Матисс Тайбулл воспользовался опцией продления контракта с «Портлендом»

Матисс Тайбулл остался в составе «Портленда».

Форвард «Блэйзерс» продлил контракт на сезон-2025/26 за 11,5 млн долларов, воспользовавшись соответствующей опцией игрока в соглашении с клубом.

В прошедшем сезоне Тайбулл (28 лет, 196 см) из-за травм сыграл всего 15 матчей, набирая в среднем 7,5 очка, 3,5 подбора, 1,9 передачи, 2,2 перехвата и 0,7 блок-шота за 21 минуту на паркете.

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В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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