Матисс Тайбулл воспользовался опцией продления контракта с «Портлендом»

Матисс Тайбулл остался в составе «Портленда».

Форвард «Блэйзерс» продлил контракт на сезон-2025/26 за 11,5 млн долларов, воспользовавшись соответствующей опцией игрока в соглашении с клубом.

В прошедшем сезоне Тайбулл (28 лет, 196 см) из-за травм сыграл всего 15 матчей, набирая в среднем 7,5 очка, 3,5 подбора, 1,9 передачи, 2,2 перехвата и 0,7 блок-шота за 21 минуту на паркете.