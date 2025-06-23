«Барселона» официально рассталась с Джабари Паркером
Американский форвард больше не будет выступать за испанский клуб.
«Барселона» объявила о досрочном расторжении соглашения с Джабари Паркером (30 лет, 203 см). Контракт форварда действовал до конца сезона-2025/26.
По данным источников и агента игрока, баскетболист, вероятно, продолжит карьеру в «Партизане».
В прошедшем сезоне Евролиги Паркер принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 13,8 очков, 4 подбора и 1,7 передачи.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
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