«Барселона» официально рассталась с Джабари Паркером

Американский форвард больше не будет выступать за испанский клуб.

«Барселона » объявила о досрочном расторжении соглашения с Джабари Паркером (30 лет, 203 см). Контракт форварда действовал до конца сезона-2025/26.

По данным источников и агента игрока, баскетболист, вероятно, продолжит карьеру в «Партизане ».

В прошедшем сезоне Евролиги Паркер принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 13,8 очков, 4 подбора и 1,7 передачи.