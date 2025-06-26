«Партизан» расстался с центровым Брэндоном Дэвисом

Брэндон Дэвис завершил выступление за «Партизан».

33-летний центровой (208 см) провел всего 1 сезон в сербском клубе. Дэвис переехал в сербию после вылета «Валенсии» из Евролиги прошлым летом.

На счету баскетболиста 10 очков, 3,6 подбора и 1,5 передачи за 18,7 минуты в среднем в сезоне-2024/25 Евролиги. «Партизан » закончил «регулярку» на 12-м месте с результатом 16-18.