«Партизан» расстался с центровым Брэндоном Дэвисом
Брэндон Дэвис завершил выступление за «Партизан».
33-летний центровой (208 см) провел всего 1 сезон в сербском клубе. Дэвис переехал в сербию после вылета «Валенсии» из Евролиги прошлым летом.
На счету баскетболиста 10 очков, 3,6 подбора и 1,5 передачи за 18,7 минуты в среднем в сезоне-2024/25 Евролиги. «Партизан» закончил «регулярку» на 12-м месте с результатом 16-18.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Партизана»
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