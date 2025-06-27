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Нико Харрисон: «Приход Купера Флэгга был не более чем мечтой»

Нико Харрисон рассказал о первых впечатлениях от Купера Флэгга.

«Когда я впервые его увидел, подумал: «Вау, было бы здорово взять его под 1-м номером».

Он действовал на обеих сторонах площадки и выкладывался по полной. Это было первое впечатление. Но у нас практически не было шансов на 1-й пик, так что я не особо задумывался обо всем этом.

Его приход был не более чем мечтой», – улыбнулся генменеджер «Мэверикс».

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
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