Нико Харрисон: «Приход Купера Флэгга был не более чем мечтой»
Нико Харрисон рассказал о первых впечатлениях от Купера Флэгга.
«Когда я впервые его увидел, подумал: «Вау, было бы здорово взять его под 1-м номером».
Он действовал на обеих сторонах площадки и выкладывался по полной. Это было первое впечатление. Но у нас практически не было шансов на 1-й пик, так что я не особо задумывался обо всем этом.
Его приход был не более чем мечтой», – улыбнулся генменеджер «Мэверикс».
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2897 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
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