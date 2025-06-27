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Боб Майерс: «Флэгг сможет влиять на победы сильнее, чем Вембаньяма в своем дебютном сезоне»

Майерс считает, что новичок будет влиять на результат уже с первых матчей в лиге.

«Уникальность Купера Флэгга, в том, что он влияет на победы. Сильнее, чем многие другие игроки. Скажу кое-что, что может показаться спорным: Виктор Вембаньяма привлек много внимания как первый номер драфта. Но я считаю, что Купер сможет влиять на победы сильнее, чем Виктор в своем дебютном сезоне. Все потому, что Флэгг готов к НБА как никто другой. Он защищается, блокирует, перехватывает – и он попал в команду, которая уже очень сильна», – сказал Майерс.

В своем единственном сезоне за команду университета Дьюка Купер Флэгг набирал 19,2 очка, 7,5 подбора, 4,2 передачи, 1,4 перехвата и 1,4 блок-шота за игру, реализуя 48% бросков с игры, 39% трехочковых и 84% штрафных.

Перед переходом в НБА Виктор Вембаньяма выступал за «Метрополитан» из чемпионата Франции, набирая в среднем 21,6 очка (47% с игры, 28% из-за дуги, 83% с линии), 10,4 подбора, 2,4 передачи, 3 блок-шота и 0,7 перехвата.

В дебютном сезоне за «Сан-Антонио» Вембаньяма показывал следующую статистику: 21,4 очка (47% с игры, 33% из-за дуги, 80% с линии), 10,6 подбора, 3,9 передачи, 3,6 блок-шота и 1,2 перехвата. «Сперс» закончили тот сезон с результатом 22-60 (так же, как и предыдущий).

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
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