Джейсон Кидд о матче против «Лейкерс» в Летней лиге: «Хочу поставить Купера Флэгга разыгрывающим»

Джейсон Кидд поделился планами на Купера Флэгга.

«Даллас » начнет Летнюю лигу в Лас-Вегасе матчами против «Лейкерс» (10 июля) и Сан-Антонио (12 июля). Во второй игре встретятся 1-й и 2-й номера драфта-2025.

Главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд прокомментировал планы на Купера Флэгга .

«Хочу поставить его разыгрывающим. Очень хочу отдать ему мяч против «Лейкерс » и посмотреть, что будет», – рассказал Кидд.