Джейсон Кидд о матче против «Лейкерс» в Летней лиге: «Хочу поставить Купера Флэгга разыгрывающим»
Джейсон Кидд поделился планами на Купера Флэгга.
«Даллас» начнет Летнюю лигу в Лас-Вегасе матчами против «Лейкерс» (10 июля) и Сан-Антонио (12 июля). Во второй игре встретятся 1-й и 2-й номера драфта-2025.
Главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд прокомментировал планы на Купера Флэгга.
«Хочу поставить его разыгрывающим. Очень хочу отдать ему мяч против «Лейкерс» и посмотреть, что будет», – рассказал Кидд.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2897 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
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