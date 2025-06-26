Купер Флэгг станет новичком года в НБА, считают букмекеры. 25.00 – им станет Егор Демин
Букмекеры открыли линию на достижения Купера Флэгга в первом сезоне в НБА.
Американский баскетболист был выбран «Далласом» под первым номером на драфте-2025.
Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 3.20 на то, что Флэгг наберет 40 очков хотя бы в одном матче в сезоне-2025/26, 1.40 – сделает трипл-дабл, 1.55 – станет новичком года.
За 25.00 можно поставить на то, что новичком года в НБА станет Егор Демин из «Бруклина».
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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