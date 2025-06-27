«Жальгирис» сообщил о подписании форварда Дастина Сливы

Дастин Слива будет играть в Евролиге.

29-летний американский форвард (203 см) набирал 10,3 очка, 3,5 подбора и 1,8 перехвата в среднем в 19 матчах Еврокубка за «Бешикташ » в прошедшем сезоне, став лучшим по перехватам в турнире.

Слива подписал контракт по схеме «1+1» с Жальгирисом .