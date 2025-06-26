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«У «Далласа» блестящее будущее». Эвери Джонсон отдал предпочтение Куперу Флэггу перед Лукой Дончичем

Эвери Джонсон сделал выбор между Купером Флэггом и Лукой Дончичем.

«Черт возьми, я выбираю Купера Флэгга.

Эта команда будет потрясающей, как только Кайри Ирвинг выздоровеет. У них все еще есть Энтони Дэвис. Они продлят контракт с Дэниэлом Гэффордом, это очевидно. Ходят разговоры о подписании нового соглашения с Кайри Ирвингом. Эта команда подобрана так, чтобы стать одной из лучших универсальных команд в лиге.

Им не пришлось жертвовать глубиной состава. У них есть несколько качественных молодых игроков, выходящих со скамейки запасных. Клэй Томпсон – чемпион. В этой команде трое будущих членов Зала славы – Кайри Ирвинг, Энтони Дэвис и Клэй Томпсон. У «Мэверикс» блестящее будущее», – сказал бывший главный тренер «Далласа».

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ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoКупер Флэгг
logoЛука Дончич
Эвери Джонсон
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