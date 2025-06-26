Брэд Стивенс: «Большие поклонники Уго Гонсалеса. Жесткий, крепкий, открывается под кольцом и борется за мяч»
Брэд Стивенс описал выбор «Селтикс».
Клуб выбрал 19-летнего форварда «Реала» Уго Гонсалеса под 28-м номером.
«Мы давно следили за его карьерой. Он вообще в поле зрения у всех. Пристально наблюдали за ним в «Реале» в этом году. Большие поклонники его стиля игры. Жесткий, крепкий, открывается под кольцом, борется за мяч. Всегда мотивирован.
У него все признаки баскетболиста-победителя. Есть элементы, над которыми необходимо поработать, но это относится к любому игроку его возраста. Его мотивация и соревновательный дух уже на высоком уровне», – заключил президент «Бостона».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Gigantes del Basket
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