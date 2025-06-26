«Никаких разговоров об этом не было». Остин Эйндж заявил, что «Юта» не обсуждала обмен Джейлена Брауна
«Юта» опровергла слухи о переговорах с «Бостоном» по обмену Джейлена Брауна.
«Я не люблю подтверждать или опровергать слухи, просто по принципиальным соображениям, но на этот раз я это сделаю. Нет, этого не было. Никаких разговоров об этом не было», – сказал президент по баскетбольным операциям «Джаз» Остин Эйндж.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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