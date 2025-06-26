«Никаких разговоров об этом не было». Остин Эйндж заявил, что «Юта» не обсуждала обмен Джейлена Брауна

«Юта» опровергла слухи о переговорах с «Бостоном» по обмену Джейлена Брауна.

«Я не люблю подтверждать или опровергать слухи, просто по принципиальным соображениям, но на этот раз я это сделаю. Нет, этого не было. Никаких разговоров об этом не было», – сказал президент по баскетбольным операциям «Джаз» Остин Эйндж.