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«Никаких разговоров об этом не было». Остин Эйндж заявил, что «Юта» не обсуждала обмен Джейлена Брауна

«Юта» опровергла слухи о переговорах с «Бостоном» по обмену Джейлена Брауна.

«Я не люблю подтверждать или опровергать слухи, просто по принципиальным соображениям, но на этот раз я это сделаю. Нет, этого не было. Никаких разговоров об этом не было», – сказал президент по баскетбольным операциям «Джаз» Остин Эйндж.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста The Salt Lake Tribune Энди Ларсена в соцсети X
logoДжейлен Браун
logoНБА
возможные переходы
Остин Эйндж
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