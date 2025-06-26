Брэд Стивенс: «Джейсон Тейтум отлично восстанавливается, но мы не собираемся ставить перед ним какие-либо задачи по возвращению»

У «Селтикс» нет графика возвращения Джейсона Тейтума.

Звездный форвард восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия в плей-офф.

«У нас нет и не будет графика реабилитации. Мы не собираемся ставить перед ним никаких задач по возвращению еще долгое время. Пусть все идет постепенно.

Он отлично восстанавливается, но это ничего особо не значит. Мы будем продолжать консультации с ним и всеми специалистами в рамках этой проблемы, чтобы он был полностью здоров при возвращении. Это наш приоритет.

Джейлена Брауна (операция на колене) мы попросили быть готовым к тренировочному лагерю, но он, вероятно, сильно опередит этот график», – сообщил президент «Бостона » Брэд Стивенс .

Браун уже занимается в тренировочном комплексе «Селтикс», упражняясь с мячом.