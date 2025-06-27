«Если я буду здоров, то обязательно буду там». Яннис Адетокумбо подтвердил участие в Евробаскете-2025

Форвард «Милуоки» собирается выступить на чемпионате Европы.

«Если я буду здоров, то обязательно буду там. Я даже не знаю, что буду есть сегодня на ужин, так что об августе пока не задумываюсь», – сказал с улыбкой Адетокумбо во время посещения церемонии в Первом парке экологического воспитания и переработки Греции.

Во время публичного мероприятия баскетболист получил звание «Посла переработки Греции».

«Я стараюсь учить своих детей, насколько важна переработка отходов – и не только их, но и всех детей в Греции, молодых и взрослых», – добавил игрок.