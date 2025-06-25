  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тюрам о поражении в финале ЛЧ: «Помните, Яннис сказал, что сезоны Джордана без чемпионств не были провальными? Это правильный взгляд на спорт. Не думаю, что это был последний шанс»
5

Тюрам о поражении в финале ЛЧ: «Помните, Яннис сказал, что сезоны Джордана без чемпионств не были провальными? Это правильный взгляд на спорт. Не думаю, что это был последний шанс»

Маркус Тюрам не считает сезон неудачным, несмотря на поражение в финале ЛЧ.

«Интер» потерпел поражение от «ПСЖ» со счетом 0:5 в решающем матче Лиги чемпионов. 

«Помните, Яннис [Адетокумбо] в интервью сказал, что сезоны, когда [Майкл] Джордан не становился чемпионом, не были провальными? Я думаю, что это правильный взгляд на спорт, потому что есть еще и путь. Конечно, есть результат. Мы все все хотим победить в конце. Но есть путь, который привел нас к финалу.

Я не думаю, что мы должны забывать наш путь, потому что лично я бы подписался на то, чтобы доходить до финала каждый раз. Вот что нужно помнить. 

Я не думаю, что это был последний шанс. Почти у трех четвертей команды, которая играла в финале Лиги чемпионов, все еще действуют контракты с «Интером», так что я не думаю, что это последняя возможность. 

Нам просто было грустно проиграть финал, проиграть таким образом и упустить прекрасную возможность, которая могла бы стать прекрасной вехой в нашей карьере… У нас впереди еще много сезонов. У меня впереди еще много сезонов в «Интере». Это был не последний шанс. Это был упущенный шанс», – сказал нападающий миланского клуба. 

«Ювентус» против «Манчестер Сити» на клубном ЧМ. Кто победит?491 голос
ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
logoИнтер
logoПСЖ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoсерия А Италия
logoМаркус Тюрам
logoЯннис Адетокумбо
logoНБА
logoМайкл Джордан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тюрам о 0:5 от «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Интеру» противостояла лучшая команда мира. У них получалось все, у нас – ничего. Результат идеально отражает ход игры»
8сегодня, 12:16
Мхитарян о 0:5 от «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Боль не проходит, это было тяжелое поражение. Мы должны вынести урок и работать, чтобы побеждать в ближайшие дни, недели и годы»
8вчера, 19:50
Барелла о 0:5 от «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Этому нет объяснения, вероятно. Мы обыграли «Баварию» и «Барселону», две из числа сильнейших команд мира, и проиграли третьей, самой сильной»
4123 июня, 17:33
«Я бешеный, могу избить тебя». Ачерби – фанату «ПСЖ», дразнившему защитника «Интера» фамилией Барколя
3320 июня, 12:20
Главные новости
Сергей Ташуев: «Дайте российским тренерам поработать в топ-клубах! Николичу что-то не понравилось – он уехал. Мы если работаем, то от души. Советская школа была одной из сильнейших»
23 минуты назад
«Комо» сделал предложение Морате. Форвард согласился перейти, «Милан» и «Галатасарай» могут расторгнуть аренду
714 минут назад
«Динамо» выплатит Личке около 50 млн рублей после расторжения контракта (Иван Карпов)
422 минуты назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Ульсаном», «Интер» против «Ривер Плейт»
54836 минут назад
Что случилось с «Баварией», чем кормят Ди Марию – продолжаем говорить о происходящем на КЧМ с экспертами в новом выпуске «Это футбол, брат!»
37 минут назадВидео
Игроки «Спартака» рассказали о целях на сезон: у Литвинова, Маркиньоса, Мартинса – чемпионство, у Зорина – стать игроком основы, у Довбни – «не обосраться»
2747 минут назадВидео
Погба о Ямале: «Меня больше всего впечатляет то, что у него не по годам высокий футбольный IQ. Ламин сохраняет холодный рассудок на поле, он невероятен»
1450 минут назад
Национальный суд Испании оставил в силе штраф Рубиалесу по делу о поцелуе с Эрмосо. Апелляции сторон отклонены
20сегодня, 13:30
Ташуев о Станковиче: «Обыкновенный тренер, ничего особенного в нем нет. Есть проблемы в организации игры»
19сегодня, 13:15
Де ла Фуэнте о календаре: «Матчей очень много, но не нужно жаловаться на это в октябре, когда календарь известен с июля. Лицемерия быть не должно»
1сегодня, 13:08
Ко всем новостям
Последние новости
В честь Месси назвали трибуну на стадионе «Ньюэллс». Арена носит имя Бьелсы, на ней есть трибуна имени Марадоны
7 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Ульсан». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
40 минут назад
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграет с «Коламбус Крю», «Канзас Сити» Шапи примет «Шарлотт»
40 минут назад
«Барселона» продает 18-летнего Дарвиша в «Штутгарт». Хавбека купили за 2,5 млн евро в 2023 году
8сегодня, 13:31
«Шанхай» Слуцкого одержал крупную победу впервые за три матча – 3:0 с «Тяньцзинем». Команда идет второй в Суперлиге Китая
сегодня, 13:19Видео
Василенко покинул «Черноморец». Клуб занял 3-е место в Первой лиге и не получил лицензию для РПЛ
2сегодня, 13:18
«Интер» – «Ривер Плейт». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
1сегодня, 12:18
Евро-2025 (U21). 1/2 финала. Англия сыграет с Нидерландами, Германия против Франции
3сегодня, 12:18
19-летний форвард «Бенфики» Престианни получил солнечный удар во время игры с «Баварией». Матч в Шарлотте проходил при температуре почти 40 градусов
4сегодня, 12:11
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого разгромил «Тяньцзинь» – 3:0. Забили Чхан Шиничхи, Цзян Шэнлун и Андре Луис
3сегодня, 12:00Видео