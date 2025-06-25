Тюрам о поражении в финале ЛЧ: «Помните, Яннис сказал, что сезоны Джордана без чемпионств не были провальными? Это правильный взгляд на спорт. Не думаю, что это был последний шанс»

Маркус Тюрам не считает сезон неудачным, несмотря на поражение в финале ЛЧ.

«Интер» потерпел поражение от «ПСЖ » со счетом 0:5 в решающем матче Лиги чемпионов.

«Помните, Яннис [Адетокумбо] в интервью сказал , что сезоны, когда [Майкл] Джордан не становился чемпионом, не были провальными? Я думаю, что это правильный взгляд на спорт, потому что есть еще и путь. Конечно, есть результат. Мы все все хотим победить в конце. Но есть путь, который привел нас к финалу.

Я не думаю, что мы должны забывать наш путь, потому что лично я бы подписался на то, чтобы доходить до финала каждый раз. Вот что нужно помнить.

Я не думаю, что это был последний шанс. Почти у трех четвертей команды, которая играла в финале Лиги чемпионов, все еще действуют контракты с «Интером», так что я не думаю, что это последняя возможность.

Нам просто было грустно проиграть финал, проиграть таким образом и упустить прекрасную возможность, которая могла бы стать прекрасной вехой в нашей карьере… У нас впереди еще много сезонов. У меня впереди еще много сезонов в «Интере ». Это был не последний шанс. Это был упущенный шанс», – сказал нападающий миланского клуба.