Гилберт Аренас: «Финалы с командами с небольших рынков не запоминаются»

Гилберт Аренас заявил, что никого не волнуют финалы с командами с малых рынков.

«Давайте будем честны. Финалы с командами с небольших рынков не запоминаются. Мы не говорим о чемпионстве «Торонто», мы не говорим о чемпионстве «Бакс» и Янниса.

В данном случае единственное, что запомнилось – это победный бросок Халибертона в первом матче. Кроме него, в этой финальной серии не было ничего, что заставило бы вас сказать: «О, боже, это был великолепный финал», – заявил бывший игрок НБА.