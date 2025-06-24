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Гилберт Аренас: «Финалы с командами с небольших рынков не запоминаются»

Гилберт Аренас заявил, что никого не волнуют финалы с командами с малых рынков.

«Давайте будем честны. Финалы с командами с небольших рынков не запоминаются. Мы не говорим о чемпионстве «Торонто», мы не говорим о чемпионстве «Бакс» и Янниса.

В данном случае единственное, что запомнилось – это победный бросок Халибертона в первом матче. Кроме него, в этой финальной серии не было ничего, что заставило бы вас сказать: «О, боже, это был великолепный финал», – заявил бывший игрок НБА.

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В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Awful Announcing
logoГилберт Аренас
logoНБА плей-офф
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