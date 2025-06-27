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«Лейкерс» выменяли 36-й пик, чтобы выбрать Аду Тьеро

«Лейкерс» поднялись на драфте-2025.

Изначально у команды из Лос-Анджелеса был 55-й пик. Калифорнийцы отдали его за 45-й пик у «Чикаго», доплатив за него, а затем обменяли 45-й пик за 36-й пик у «Миннесоты», тоже с помощью денежной компенсации.

Под 36-м номером «Лейкерс» забрали свингмена Аду Тьеро (203 см, 21 год) из Арканзаса. В последнем сезоне Тьеро набирал в среднем 15,1 очка, 5,8 подбора, 1,9 передачи и 1,6 перехвата при 55% с игры и 26% из-за дуги.

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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