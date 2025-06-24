Лука Дончич значительно похудел в межсезонье и придерживается строгой диеты
Разыгрывающий «Лейкерс» серьезно занялся физической формой.
«Дончич невероятно серьезно относится к своей физической форме в это межсезонье. Он значительно сбросил вес и работает над строгой диетой и кардиотренировками.
В отличие от своего обычного межсезонья, он провел месяц без работы на площадке, чтобы больше сосредоточиться на своем теле. Дончич выглядит заметно стройнее на фотографиях и теперь снова тренируется со сборной Словении, готовясь к Евробаскету, который пройдет этим летом, – пишет журналист The Athletic Дэн Войке.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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