Лука Дончич значительно похудел в межсезонье и придерживается строгой диеты

Разыгрывающий «Лейкерс» серьезно занялся физической формой.

«Дончич невероятно серьезно относится к своей физической форме в это межсезонье. Он значительно сбросил вес и работает над строгой диетой и кардиотренировками.

В отличие от своего обычного межсезонья, он провел месяц без работы на площадке, чтобы больше сосредоточиться на своем теле. Дончич выглядит заметно стройнее на фотографиях и теперь снова тренируется со сборной Словении, готовясь к Евробаскету, который пройдет этим летом, – пишет журналист The Athletic Дэн Войке.